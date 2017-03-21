«Дело за малым»: два года спустя

За два года мастера Ильдар Аблиев (на фото) и Алексей Синцов сковали крепкий коллектив из 16 человек и сейчас выпускают изделия, которые расходятся по всей стране. Фото: урманика.рф

Сюжет «Дело за малым»

Рассказываем о людях из небольших населённых пунктов, которые ведут свой маленький бизнес и стали незаменимыми для земляков.

В конце 2014 года «ОГ» запустила рубрику «Дело за малым» и начала рассказывать о людях из небольших населённых пунктов, которые благодаря своему маленькому бизнесу стали незаменимыми для земляков. Сегодня мы связались с самыми яркими героями рубрики, чтобы узнать, что изменилось у предпринимателей за два года и все ли планы удалось реализовать.

Выросли

Верхняя Пышма. В декабре 2014 года «ОГ» рассказала о мастерской «старинных» вещей в Верхней Пышме. Ильдар Аблиеви Алексей Синцов вручную изготавливали копии средневековых предметов быта из дерева, металла, кожи и кости в неотапливаемом цехе площадью в 30 квадратов и мечтали производить эксклюзивные вещи не для реконструкторов, а для обычных заказчиков.

Сейчас под руководством предпримателей скромное производство переросло в ремесленную мануфактуру «Аника», получившую название в честь основателя предпринимательской династии Аники Строганова.

— Сегодня наша мастерская — это 500 квадратов производственного пространства, на которых разместились столярный, кузнечный и слесарный цеха, — рассказал «ОГ» Алексей Синцов. — На предприятии теперь работают не два, а шестнадцать мастеров со всей области, есть даже мастер из Петрозаводска.

По словам руководителей мастерской, бизнесу очень помогли гранты областного фонда поддержки предпринимательства и помощь местного отделения фонда. Последний раз на полученные средства купили новые электроинструменты, запчасти и расходные материалы.

Изделия для исторических реконструкций мастера уже почти не выполняют, зато растёт спрос на предметы домашнего обихода — шкафы, сундуки, кровати, кухонную мебель и утварь, инструменты. Заказы поступают через сайт и соцсети из разных уголков страны, а недавно выполняли работу для заказчика из Южной Кореи. В планах — развивать производство ювелирных украшений и кожаных изделий — сумок и портмоне.

Качканар. О единственном качканарском фермере — Михаиле Дутчине «ОГ» писала 16 сентября 2015 года («Один из 78»). За прошедшее время характер Михаила Ивановича ничуть не изменился. Он так же ругает недоброжелательных к фермерам банкиров и чиновников, хвалит санкции, открывшие дорогу на рынок отечественному сельхозпроизводителю. По-прежнему трепетно относится к репутации хозяйства. Его бычки получают на обед только экологически чистую продукцию — сено, зерно собственного дробления, льняной жмых, сухари. И никаких гормонов роста.

Количество дойных коров фермер убавил из-за дефицита кадров: не идут местные жительницы в доярки, и всё тут. Зато бычков на откорме стало больше, и мясо от Дутчина расходится в Качканаре на ура. Пополнилась и инфраструктура хозяйства. Михаил Дутчин приобрёл пилораму, провёл к своему участку километровую линию электропередачи.

Фермер скоро отметит 70-летие, но отходить от дел не собирается.

— За 27 лет, что я фермерствую, превратился в робота. Не могу не работать. В шесть утра я уже на ферме. А вчера был в хозяйстве праздник — родился телёнок, чёрный, как смоль, — поделился новостью Михаил Дутчин.

Невьянск. О невьянском краснодеревщике Алексее Парыгине и художнице Ольге Фроловой «ОГ» писала весной 2016-го. Прошедший год они провели бурно. Фирма переехала в собственное здание и начала выпуск мебели малыми сериями — по пять комодов, пять буфетов. Особенно востребованы эксклюзивные вещицы. Таковыми их делает цветочная роспись Ольги.

Трансформировались

Берёзовский. Некоторые предприниматели полностью переориентировали бизнес-курс, некоторые уже наставляют начинающих коллег. Например, Сергей Кольчугин, который начинал с производства сноубордов в Берёзовском (номер от 4 апреля 2015 года «Бизнес пошёл в гору»), открывает в уральской столице мультипроизводственный коворкинг-центр для предпринимателей — производственные площадки с полным набором необходимого оборудования. На площади в 700 квадратных метров разместятся цеха деревообработки, металлообработки, ювелирного литья, швейная зона и отдельная площадка для хенд-мейда.

— Сам я начинал работать в обычном арендованном гараже с минимальным набором оборудования, и хочу, чтобы у начинающих предпринимателей было технологичное, удобное и доступное пространство для творчества и развития бизнеса. А чтобы стартаперы не повторяли стандартных ошибок, готовлю серию семинаров. Их основная идея в том, что истории успешных бизнесменов, которые мы изучаем, редко помогают в других условиях. Самое полезное — анализировать ошибки тех людей, которые пытались построить бизнес и прогорели.

Невьянск. Непросто прошли два года, минувшие после публикации в «ОГ», на фабрике мягкой игрушки «АлиНа» («ОГ» от 17 марта 2015 года). Снижение покупательной способности населения проверило семейный бизнес Бузуновых на выносливость. Им пришлось на 20 процентов сократить число работающих в цехах и искать дополнительные источники дохода. Таковым стал открытый ими магазин тканей.

Сейчас предприниматели занимаются продвижением своего пушистого товара в Сибири и организацией мастер-классов с туристами. Ежемесячно на фабрике бывают с экскурсиями более 500 школьников. В основном это юные жители Нижнего Тагила и Екатеринбурга.

Большие надежды Бузуновы связывают с символом 2018 года по восточному календарю — собакой.

— Это очень удачный год для производителей игрушки, в отличие, например, от года Змеи. Мы уже разработали интересные модели щенков и героев для домашних кукольных театров, — рассказал «ОГ» предприниматель Александр Бузунов.

Не выдержали

Висим. К сожалению, не все начинающие предприятия смогли продолжить «Дело за малым». 22 октября 2014 года в «ОГ» был опубликован материал «Висим стоит на носках». К сожалению, директор фирмы «Елена» сообщила, что носочное производство подкосил кризис. Мини-фабрика в Висиме закрывается, как некогда в соседнем Черноисточинске была закрыта огромная носочно-чулочная фабрика, снабжавшая своей продукцией полстраны.