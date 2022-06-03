Гостей Ural Music Night ждет модное дефиле

Ural Music Night пройдет 24 июня. Вход бесплатный. Фото: Галина Соловьева

Ural Music Night расширяет границы. Впервые гости фестиваля смогут побывать на дизайнерских показах.

Подиум протяженностью 150 метров возведут на Октябрьской площади. Свои коллекции там представят Elena Piskulina, Hard, SiamSiam, George Shaghashvili, Inna Koroleva Lab, Лариса Султанова, Анна Малышева, Анна Мамаева, Елена Прохорова, Anna Bonk, Safina и Ailin Bambini.

По данным организаторов, участников фестиваля также ждет танцевальный маршрут. Он включает в себя площадки с лучшими представителями танцевального комьюнити Екатеринбурга.

Познакомиться с социальными танцами, бачатой, сальсой, румбой, милонгой, завести новые знакомства можно в международном центре искусств "Главный проспект". Мастер-классы по старинным танцам — во дворе усадьбы Харитонова-Расторгуева. Еще одна яркая локация будет действовать около цирка. На ней пройдет батл между андеграундными танцорами в номинации "All Styles". Для участия необходима регистрация.

Кроме того, на площадке во дворе гостиницы "Исеть" представят танцевальный аудиовизуальный перфоманс "Электронная Конституция". За час будут показаны 40 лет истории российской электронной музыки.

Напомним, в 2022 году Ural Music Night пройдет 24 июня. Вход бесплатный. На мероприятии планируется снова собрать 300 тысяч гостей, более 2 000 музыкантов, провести концерты на 100 сценах (улицах, площадях, в барах и театрах), а также конференцию по актуальным вопросам музыкальной индустрии.

Ранее были озвучены первые хедлайнеры первых площадок. В их числе певица МакSим, "Курара" и Найк Борзов, Татьяна Овсиенко и "Песняры" и даже шоу "Синего Трактора". О своем намерении побывать на нескольких площадках фестиваля объявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.