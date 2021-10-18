С Юлией Пересильд в космическом фильме сыграет Владимир Машков

Владимир Машков сыграет в фильме "Вызов" роль главного конструктора. Фото: опубликовал космонавт Олег Новицкий, вернувшийся с Юлией Пересильд и Климом Шипенко на Землю

Киноэкипаж, который начал снимать первый космический фильм с рабочим названием "Вызов", накануне вернулся с орбиты. Стало известно, что на Земле к актёрскому составу присоединится Владимир Машков.

Во время прямой трансляции на "Роскосмос ТВ", космонавт Роскосмоса Олег Артемьев сообщил о том, что Владимир Машков сыграет в фильме "Вызов" роль главного конструктора. 17 октября в степях Казахстана актёр и режиссёр наблюдал за посадкой корабля "Союз МС-18" и встречал экипаж после эвакуации из капсулы.

Напомним, 5 октября с космодрома Байконур впервые был запущен корабль с киноэкипажем - актрисой Юлией Пересильд и режиссёром Климом Шипенко. Они пробыли на Международной космической станции 12 дней и отсняли большую часть материала для фильма. В это воскресенье они вернулись на Землю. Актрисе и режиссёру предстоит пройти 10-дневную реабилитацию.

Главным героем киноленты "Вызов" будет врач-кардиохирург Евгения (её сыграет Юлия Пересильд), которой в силу драматических обстоятельств придётся за месяц подготовиться к полёту и отправиться на МКС для решения важной задачи - проведения операции космонавту. Эту роль сыграет Олег Новицкий.

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