На Среднем Урале стартовала детская программа Ночи музеев

Детские программы завершатся к 18:00. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня, 20 мая, проходит акция "Ночь музеев". В Год педагога и наставника, объявленного Президентом России Владимиром Путиным, в рамках детской программы Ночи музеев на выставочных площадках для гостей проходят квесты, мастер-классы, тематические экскурсии и интерактивные театральные постановки. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

В Сысерти открылся "Город мастеров". От Дома ремесел "Живинка в деле" (Сысерть, ул. Коммуны, 7) пройдет путешествие-квест по старым улочкам города. В 17:00 начнется интерактивная экскурсия "Как рубашка в поле выросла", на которой ребята узнают об этапах обработки льна на Руси и создания ткани.

В "Музее Маленькой музыки"Свердловской детской филармонии (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36) с 12:00 до 18:00 можно познакомиться с коллекцией детских музыкальных инструментов и попробовать на них сыграть. Профессиональные музыканты покажут, как это сделать. Там же пройдут мастер-классы по росписи виниловых пластинок. Необходима предварительная регистрация по телефону +7 (343) 214-98-69.

В Мультимедийном историческом парке "Россия — Моя история" (Екатеринбург, ул. Народной Воли, 49) с 12:00 до 13:00 проведут для школьников мастер-классы "Костюмы народов России" и две часовых экскурсии "Тайны шифрования времен Великой Отечественной войны" (начало в 14:00 и в 16:00). С 12:00 до 17:00 пройдет игра-путеводитель "Времена петровские" для детей в сопровождении взрослых.

Для детей младшего школьного возраста в Художественном музее Эрнста Неизвестного в Екатеринбурге (ул. Добролюбова, 14) с 15:00 до 16:00 организована интерактивная программа на тему образов античной мифологии в творчестве Эрнста Неизвестного.

В Центре традиционной народной культуры Среднего Урала (Екатеринбург, ул. Чапаева, 10) в 11:00, 12:30, 14:00, 15:30 пройдут детские фольклорные игровые программы "Легенды народов Урала". Гости сделают открытку с уральским орнаментом или текстильную народную куклу.

Музейно-выставочный центр "Дом Поклевских-Козелл" (Екатеринбург, ул. Малышева, 46, вход со стороны ул. Добролюбова) с 15:00 до 16:00 приглашает детей на квест "Приключения в театральной мастерской" по выставке "Театр Надежды Ламановой". Запись по телефону +7 (343) 376-47-62.

В 12:00 в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства (Екатеринбург, пр. Ленина, 37) сотрудники расскажут детям об истории уральских изумрудов. С 13:00 до 16:00 на мастер-классах "Маги-Бумаги" школьники сделают из бумаги символы Екатеринбурга. С 13:00 до 15:00 пройдет беспроигрышная лотерея-викторина об истории Екатеринбурга и Екатеринбургской гранильной фабрики "Самоцветная столица". В 15:00 начнется получасовая экскурсия "Малахитовые истории Хозяйки Медной горы", в 16:00 — интерактивный квест "По следам Серебряного копытца".

Отметим, что на многие мероприятия нужно заранее регистрироваться. Подробности можно узнать на сайте.

Детские программы завершатся к 18:00 и начнется основная программа Ночи музеев, которая продлится до 2:00 21 мая. В Свердловской области будут работать 235 площадок. Подготовлено 126 бесплатных офлайн-программ.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что в Ночь музеев свои хранилища истории откроют больницы в Екатеринбурге.

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