Slava Marlow и Игорь Бутман выступят на одной площадке Ural Music Night-2021

В 2021 году Ural Music Night состоится 25 июня. Фото: Галина Соловьёва.

Организаторы Ural Music Night рассказали о новых гостях фестиваля. Известные артисты выступят на площадке BY, которая расположится на Плотинке.

На одной сцене выступят саунд-продюсер и певец Slava Marlow, джазмен Игорь Бутман и поп-группа «Иванушки International». Перед зрителями также предстанет шоувумен Лолита Милявская. Как рассказали в пресс-службе фестиваля, она сама будет «вести концерт, откровенничая и непредсказуемо мешая проверенные боевики с новыми нетленками».

Вместе с хедлайнерами на сцене BY выступят: «Баба Яга», vika pestrova, Юхим, SHOO, V.Nebo, ARTEMIEV, BRESDEN, РОЗАТОВ и «Катя и Волга».

В 2021 году Ural Music Night состоится 25 июня, оргкомитет фестиваля планирует снова собрать 300 тысяч гостей, провести офлайн- и онлайн-концерты на 100 сценах, а также конференцию по актуальным вопросам музыкальной индустрии.

Ранее организаторы музыкального фестиваля анонсировали танцевальный маршрут. Для посетителей организуют четыре площадки с разными направлениями. Подробности читайте тут.

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