Юбилейный концерт группы "Руки вверх" в Екатеринбурге перенесли из-за COVID-19

Новая дата концерта в Екатеринбурге - 4 июня 2022 года. Фото: скрин из Instagram

Группа "Руки вверх" перенесла юбилейный концерт в Екатеринбурге на 2022 год. Он должен был пройти 3 июля 2021 года.

Такое решение группа приняла из-за роста количества заболевших COVID-19 в России. Об этом Сергей Жуков сообщил на странице в Instagram.

"Мне очень жаль, но сегодня я вынужден сообщить о переносе остальных наших юбилейных стадионных концертов на 2022 год. Это очень грустное, но вынужденное решение. К сожалению, пандемия снова набрала обороты, и мы не можем рисковать здоровьем и жизнями наших слушателей", — написал солист группы.

Концерт перенесли на 4 июня 2022 года. Все купленные билеты останутся действительными.

Напомним, вчера губернатор Евгений Куйвашев объявил третью волны коронавируса в регионе. Из-за этого отменились такие крупные мероприятия, как Ural Music Night, общегородской и школьные выпускные, свернули работу фан-зоны Евро-2020, а также перенесли Сабантуй.