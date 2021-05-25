Галина Кулаченко возглавила Общественный совет свердловского минфина

Галина Кулаченко отметила, что для неё возглавить Общественный совет при минфине является большой честью. Фото: Алексей Кунилов

Бывший министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко вернулась к работе в областном минфине. Она возглавила новый состав Общественного совета министерства.

Об этом «Областной газете» рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области. Галина Кулаченко отметила, что для неё возглавить Общественный совет при минфине является большой честью. Кроме того, она выразила уверенность, что Совет сможет внести конструктивные предложения в работу минфина.

Как писала «Облгазета», замгубернатора Свердловской области - министр финансов Галина Кулаченко написала заявление об уходе в начале декабря. После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил число членов правительства с 27 до 28. Он подписал указ о разделении должностей министра финансов и замгубернатора Свердловской области.

С 24 декабря 2020 года исполняющим обязанности министра финансов Свердловской области был назначен Александр Старков. В феврале текущего года его кандидатура была рассмотрена и одобрена Министерством финансов Российской Федерации, затем её утвердили депутаты регионального Законодательного собрания. Окончательный документ о вступлении Александра Старкова в постоянную должность Евгений Куйвашев подписал в апреле.

После вступления в должность министра Александр Старков заявил, что основной приоритет бюджетной политики региона - социальная поддержка населения и преодоление последствий пандемии, а также снижение госдолга региона, который за последнее время значительно вырос.