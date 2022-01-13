Евгений Куйвашев прокомментировал ситуацию с птицепромом в Свердловской области

Евгений Куйвашев заявил, что наш птицепром всё также звучит и пользуется авторитетом. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о ситуации на Среднеуральской и Рефтинской птицефабриках. Первая прекратила работу, для второй ищут инвесторов из-за долгов.

Глава региона заявил, что закрытие птицефабрики в Среднеуральске не сказалось на продовольственной безопасности области. На этом месте может быть реализован другой проект.

«По Среднеуральской – это было решение собственника о приостановлении работы. Она была построена с колоссальным нарушением экологических норм. Вероятно, на этом месте будет какой-то другой проект реализован. Среднеуральская – это менее 2 % от всего производства в Свердловской области. Это никак не сказалось на обеспечении жителей Урала яйцом», – рассказал на пресс-конференции Евгений Куйвашев.

Он отметил, что на рынке в целом сейчас происходят колебания цен, поэтому случаются напряжённые ситуации.

«Рефтинская птицефабрика ведёт переговоры с "Промсвязьбанком" (основной кредитор, который участвует в подборе инвесторов ради сохранения своих активов). Он с нашим министерством подыскивает инвестора. Такие есть», – сообщил губернатор и пообещал, что информация будет раскрыта, когда будут заключены все соглашения.

Напомним, что год назад состоялось совещание с главой Свердловской области Евгением Куйвашевым, заместителем генпрокурора РФ Игорем Ткачёвым и прокурором области Сергеем Охлопковым. Учредителю птицефабрики «Среднеуральская» Андрею Косилову предложили перенести производственную площадку в другое место. Собственники бизнеса посчитали это экономически невыгодным.

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На аукцион по продаже Рефтинской птицефабрики никто не заявился.