В Свердловской области продолжает замедляться рост объёмов промпроизводства

Объёмы обрабатывающих производств увеличились на 0,9%. Фото: Владимир Мартьянов.

В январе — сентябре 2020 года объёмы промышленного производства в Свердловской области выросли на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лучше всего дела обстояли в сфере добычи полезных ископаемых, показавшей рост на 2,1%.

Объёмы обрабатывающих производств увеличились на 0,9%. Наиболее ощутимо — почти в четыре раза — выросло производство «прочих готовых изделий». На 66,3% увеличилось производство лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях, на 43,1% — объёмы полиграфической деятельности, на 14,4% — производство компьютеров, электронных и оптических изделий, на 11,8% — производство напитков. Объёмы остальных видов обрабатывающих производств выросли менее чем на 10% или вовсе снизились (самое большее — почти на 10%).

Снижение показателя наблюдалось также в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром и сфере водоснабжения и водоотведения (на 1,4% и 1,2% соответственно), следует из данных, опубликованных на сайте Свердловскстата.

Напомним, месяцем ранее рост объёмов промпроизводства в регионе был зафиксирован на уровне 0,8%.

Темп роста показателя на Среднем Урале снижается уже не первый месяц. Так, по итогам I квартала промышленность региона нарастила объёмы производства более чем на 5%, в январе — мае рост составил 4,3%, а в январе — июле — уже 2,5%.

С данными сложностями промышленность региона столкнулась на фоне пандемии коронавируса. Однако стоит отметить, что в сравнении с ситуацией в целом по России в Свердловской области всё ещё достаточно неплохо. Если в стране промышленность снизилась, то на Среднем Урале она пока сохраняет рост. Об этом «Областной газете» ранее заявила заместитель директора Института экономики УрО РАН, доктор экономических наук Виктория Акбердина. «На мой взгляд, причина удержания темпов – структура промышленности региона. У нас преобладают металлургия (её доля – 52,8%) и машиностроение (19,4%). В машиностроении – оборонка, которая госзаказ не потеряла и продолжила стабильно работать. Металлургам непрерывность работы обеспечили долгосрочные контракты», - пояснила она.