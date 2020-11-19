Впервые с начала пандемии в Свердловской области увеличились темпы роста объёмов промпроизводства

За год в Свердловской области почти на 70% увеличились объёмы производства лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях. Фото: Станислав Савин.

В январе — октябре 2020 года объёмы промышленного производства в Свердловской области выросли на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Впервые за несколько месяцев в регионе зафиксировано увеличение темпов роста показателя.

Как следует из данных Свердловскстата, уральские предприятия нарастили объёмы обрабатывающих производств на 1,6%. Особенно ощутимо увеличились объёмы производства лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях (+69%), полиграфической деятельности (+43,4%), производства компьютеров, электронных и оптических изделий (+20,2%), а также «прочих готовых изделий» (в 3,6 раза). Эти категории уже на протяжении нескольких месяцев демонстрируют рост.

Добыча полезных ископаемых выросла на 1,4%. Сфера водоснабжения и водоотведения показала рост на 2%. Снижение показателя зарегистрировано в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром (-1,7%).

В месячном выражении промышленность региона увеличила объёмы производства на 3,8%. За счёт этого впервые с начала пандемии на Среднем Урале увеличился годовой темп роста показателя. Если по итогам I квартала промышленность региона нарастила объёмы производства более чем на 5%, то после мая рост составил 4,3%, после июля — 2,5%, а после августа и за три квартала он составил менее 1%. Только в октябре Свердловской области удалось снова ускорить темпы роста.

Добавим, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, выступая на заседании регионального Заксобрания с докладом об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы, озвучил прогноз по росту объёмов промпроизводства на предстоящий год. Глава региона заявил, что показатель составит 3,4%.