Производители продукции для инвалидов получат дополнительную поддержку

Для получения господдержки организации должны пройти конкурсный отбор. Фото: Павел Ворожцов

Правительство расширило доступ производителей товаров для инвалидов к мерам государственной поддержки. Таким образом продолжается работа по развитию современного и высокотехнологичного рынка товаров реабилитационной индустрии.

Согласно постановлению, которое подписал председатель Правительства Михаил Мишустин, внесены изменения в правила предоставления субсидии из федерального бюджета на комплексные проекты по разработке, испытанию и выпуску новой продукции реабилитационной направленности. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Новое постановление даст возможность получать господдержку предприятиям, которые пока не входят в специальный перечень субъектов экономической деятельности, являющихся производителями продукции реабилитационной индустрии. Для этого им надо предоставить в Минпромторг документы, необходимые для включения в перечень, и подтвердить наличие не менее 90% выручки от реализации реабилитационной продукции в текущем календарном году.

Субсидии будут выделяться на проекты, рассчитанные максимум на 3 года. В тестировании продукции должны принимать участие граждане с инвалидностью — это обязательное условие. На каждый проект можно получить до 50 млн рублей. Деньги разрешено направить на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, аренду оборудования, оплату труда сотрудников, а также услуг инвалидов, участвующих в испытаниях товаров.

Для получения господдержки организации проходят конкурсный отбор. Претендентов оценивает межведомственная комиссия, в которую входят представители Минпромторга, Минтруда, Минфина, Федерального бюро медико-социальной экспертизы, Социального фонда и отраслевые эксперты.

Работа ведется в рамках федерального проекта "Научное обеспечение развития производства медицинских изделий", который входит в государственную программу "Научно-технологическое развитие Российской Федерации".

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге более 30 площадок Ночи музеев готовы принять посетителей с инвалидностью.

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