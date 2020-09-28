Алексей Навальный подтвердил информацию о встрече с Ангелой Меркель

Фото: пост Алексея Навального в Twitter.

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель. Известно, что она посетила российского блогера в немецкой клинике Charite до его выписки.

Подробности разговора неизвестны, так как это, по словам Навального, была частная встреча.

"Встреча была, но не стоит называть её "секретной". Скорее, частная встреча и разговор с семьёй. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице", - написал блогер в Twitter.

Напомним, что на прошлой неделе Алексея Навального выписали из больницы в связи с улучшением состояния. Немецкие врачи не исключают полного выздоровления пациента.

В августе главе ФБК стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Его госпитализировали в омскую больницу. Пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш сообщала об отравлении, а также о том, что Алексей Навальный пребывает в состоянии комы. Пациент был перевезён в одну из клиник Германии. 10 сентября появились сообщения о том, что глава ФБК вышел из комы и пришёл в себя. Спустя несколько дней Алексей Навальный опубликовал первое фото после впадения в кому, а затем рассказал о своём восстановлении.

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