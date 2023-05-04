Темы дня

Политика
4 мая 2023, 13:33

Дума Сосьвинского городского округа рассмотрит заявление главы об отставке

Геннадий Макаров

В Сосьве продолжается ликвидация последствий пожара. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Глава Сосьвы Геннадий Макаров подал заявление об отставке. Этот вопрос рассмотрит сегодня дума Сосьвинского городского округа.

Внеочередное заседание думы Сосьвинского городского округа назначено на сегодня, 4 мая, 17:00. Депутаты рассмотрят вопрос об отставке Геннадия Макарова, информацию "Областной газете" подтвердила заместитель председателя думы Сосьвинского городского округа Светлана Рычкова.

25 апреля в Сосьве случился крупный пожар, в результате которого сгорели 116 домов и погибли 2 человека. В населенном пункте продолжается ликвидация последствий. 

Накануне строители приступили к активным работам на площадке будущего жилого дома в Сосьве, возвести который для погорельцев поручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. 

Еще по теме:

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
04.05.2023, 15:23 / Общество
В Екатеринбурге прошла торжественно-траурная церемония возложения цветов к памятнику "Седой Урал"
04.05.2023, 15:04 / Общество
По губернаторскому маршруту Екатеринбург — Качканар отправился десятимиллионный пассажир на "Ласточке"
04.05.2023, 14:16 / Общество
В Екатеринбурге полицейские раскрыли уголовное дело о хищении цветмета на 36 миллионов рублей
04.05.2023, 14:07 / Общество
Пенсии по графику получают владельцы сгоревших домов в Свердловской области
04.05.2023, 13:33 / Политика
Дума Сосьвинского городского округа рассмотрит заявление главы об отставке