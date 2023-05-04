Дума Сосьвинского городского округа рассмотрит заявление главы об отставке

В Сосьве продолжается ликвидация последствий пожара. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Глава Сосьвы Геннадий Макаров подал заявление об отставке. Этот вопрос рассмотрит сегодня дума Сосьвинского городского округа.

Внеочередное заседание думы Сосьвинского городского округа назначено на сегодня, 4 мая, 17:00. Депутаты рассмотрят вопрос об отставке Геннадия Макарова, информацию "Областной газете" подтвердила заместитель председателя думы Сосьвинского городского округа Светлана Рычкова.

25 апреля в Сосьве случился крупный пожар, в результате которого сгорели 116 домов и погибли 2 человека. В населенном пункте продолжается ликвидация последствий.

Накануне строители приступили к активным работам на площадке будущего жилого дома в Сосьве, возвести который для погорельцев поручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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