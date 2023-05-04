Дума Сосьвинского городского округа рассмотрит заявление главы об отставке

Глава Сосьвы Геннадий Макаров подал заявление об отставке. Этот вопрос рассмотрит сегодня дума Сосьвинского городского округа.
Внеочередное заседание думы Сосьвинского городского округа назначено на сегодня, 4 мая, 17:00. Депутаты рассмотрят вопрос об отставке Геннадия Макарова, информацию "Областной газете" подтвердила заместитель председателя думы Сосьвинского городского округа Светлана Рычкова.
25 апреля в Сосьве случился крупный пожар, в результате которого сгорели 116 домов и погибли 2 человека. В населенном пункте продолжается ликвидация последствий.
Накануне строители приступили к активным работам на площадке будущего жилого дома в Сосьве, возвести который для погорельцев поручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
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