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Общество
3 мая 2023, 11:47

Мусульмане Екатеринбурга отправили две машины гуманитарной помощи погорельцам Сосьвы

  Олеся Касперович
Сбор помощи шел в двух мечетях Екатеринбурга

Гуманитарную помощь погорельцам Сосьвы собрали досрочно, она едва уместилась в грузовики. Фото: Павел Ворожцов

Екатеринбургские мусульмане собрали гуманитарную помощь для погорельцев из Сосьвы. Сегодня две грузовые машины в сопровождении председателя Духовного управления мусульман Свердловской области (Центральный муфтият) выехали из столицы Урала.

"Сбор был объявлен в пятницу, и за неделю мы планировали собрать вещи, но сегодня среда, а две большие машины уже полностью загружены, места едва хватило! Помощь собрали досрочно. Я сам сопровождаю груз, прослежу, чтобы он был доставлен пострадавшим. На месте буду общаться с людьми, узнаю, чем еще необходимо помочь, в чем их нужда", — рассказал председатель Духовного управления мусульман Свердловской области (Центральный муфтият) Абдуль-Куддус Ашарин.

Фото: Павел Ворожцов

Сбор гуманитарной помощи проходил в екатеринбургских мечетях на Артинской, 25 и на Бажова, 219в. В одной из них собирали новое постельное белье. Помогли сотни прихожан. Один из них сразу принес по 50 новых подушек и одеял. Во второй мечети собирали свежие фрукты для детей: мандарины, виноград, яблоки.

Фото: Павел Ворожцов

"Хотим порадовать детей сладким. Экзотическими фруктами в том числе. Везем целый грузовик фруктов. Машины в том числе были заправлены благотворителями. Добрых людей у нас гораздо больше. От себя скажу всем братьям слова благодарности за их добрые сердца. За проявленную ответственность спасибо имамам Мирзо хаджи Назарову и Мамаюсуфу Сандалову. Друзья познаются в беде", — пояснил он.

﻿﻿﻿После визита в Сосьву будет принято решение о необходимости очередного сбора, добавил Абдуль-Куддус Ашарин.

Напомним, для погорельцев из Сосьвы открыты горячие линии.

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Областная газета Свердловской области

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