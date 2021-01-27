Совет Федерации ратифицировал продление ДСНВ до февраля 2026 года

Договор был продлён на максимально возможный срок – на 5 лет. Фото: скриншот из видео на сайте Совфеда.

Члены Совета Федерации единогласно ратифицировали соглашение о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) между Россией и США. Договор был продлён на максимально возможный срок – до 5 февраля 2026 года.

Соглашение, внесённое Президентом РФ Владимиром Путиным, поддержали все 148 членов Совета Федерации.

"Содержание закона полностью соответствует российской позиции, которая была впервые заявлена Президентом России 5 декабря 2019 года. Договор продлевается на максимально возможный срок – на 5 лет, без дополнительных условий. Это наша позиция, это наш успех ", – заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Он также отметил, что если бы СНВ-3 не был продлён, то количественные ограничения были бы сняты, и гонка вооружений была бы продолжена. Константин Косачев добавил, что вместе с продлением договора сохраняются прописанные условия проведения взаимных инспекций, а также обязательства не размещать своё ядерное оружие за пределами национальных территорий.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что продление ДСНВ войдёт в число ключевых событий 2021 года.

"Это пример того, что при всех разногласиях, когда речь идёт о мировой стабильности, мировой безопасности, когда идёт взаимный учет интересов, Россия и Соединённые Штаты могут подходить ответственно, прагматично и договариваться", - передаёт слова Валентины Матвиенко пресс-служба Совфеда.

Сегодня ДСНВ также был единогласно ратифицирован депутатами Госдумы.

Напомним, ДСНВ был подписан сторонами в апреле 2010 года. Срок действия Договора составляет 10 лет. Изначально Соединённые Штаты заявляли, что не планируют продлевать договор, однако позже их позиция изменилась. Недавно заступивший на должность президента США Джозеф Байден выступил с инициативой о продлении ДСНВ.

Накануне Президент России Владимир Путин и американский лидер Джозеф Байден провели телефонный разговор, после которого и был внесён данный законопроект.

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