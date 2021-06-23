На проведение выборов в Госдуму России потратят более 21 миллиарда

Почти 5 млрд рублей пойдёт на мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности на избирательных участках. Фото: Галина Соловьёва.

Заместитель председателя Центрального избиркома РФ Николай Булаев назвал сумму, предусмотренную на финансирование избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы. На эти цели выделят более 21 млрд рублей.

Николай Булаев отметил, что такую большую сумму ЦИК РФ не получал никогда. Напомним, в 2016 году выборы в Госдуму обошлись бюджету в 10,35 млрд рублей.

"Общая сумма расходов на выборы в Госдуму - 21 млрд 408 млн рублей. Такой суммы ЦИК России из бюджета ещё никогда не получал", - передаёт его слова ТАСС.

Зампредседателя ЦИК уточнил, что 21 млрд 149 млн рублей направят нижестоящим избирательным комиссиям, госорганам, в ведении которых находятся вопросы регистрации и учёта избирателей, - 162,8 млн рублей. У ЦИК РФ останется около 96 млн рублей на исполнение своих полномочий в период кампании.

Из общей суммы 802 млн рублей отправят избиркому Москвы, а избиркому Санкт-Петербурга - 408,3 млн рублей. Кроме того, почти 5 млрд рублей пойдёт на мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности на избирательных участках.

Напомним, 17 июня Президент России Владимир Путин официально назначил дату выборов депутатов в Госдуму. На следующий день, 18 июня, ЦИК РФ принял решение сделать голосование на выборах в Госдуму VIII созыва и региональных выборах трёхдневным, с 17 по 19 сентября.

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