Бывший глава Екатеринбурга планирует избираться в Госдуму по партийному списку. Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

Первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский подал заявку на праймериз «Единой России». Бывший глава Екатеринбурга планирует избираться в Госдуму по партийному списку.

Об этом «Областной газете» рассказал замруководителя свердловского исполкома «Единой России» Максим Бестфатер.

Ранее заявку на участие в праймериз подали сам глава региона Евгений Куйвашев, вице-губернатор Сергей Бидонько, а также заместители губернатора Азат Салихов и Алексей Шмыков.

Напомним, что сегодня «Единая Россия» продлила срок подачи заявок на участие в праймериз до 14 мая включительно. Такое решение принято в связи с большим количеством желающих принять участие в праймериз. Ранее завершение регистрации кандидатов для участия в предварительном голосовании было намечено на 29 апреля.

Добавим также, что с 19 апреля на сайте процедуры началась регистрация избирателей, которые смогут поддержать кандидатов для их последующего выдвижения от «Единой России». В этом году сделать это можно будет только в электронном виде. «Облгазета» подробно рассказывала, как стать избирателем на праймериз «Единой России».

Регистрация избирателей продлится до 28 мая включительно. Само предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая. Списки кандидатов-победителей по итогам процедуры утвердит Съезд партии.