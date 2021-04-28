Темы дня

Политика / Политика Свердловской области
28 апреля 2021, 17:38

Александр Высокинский подал заявку на праймериз «Единой России»

Бывший глава Екатеринбурга планирует избираться в Госдуму по партийному списку.

Бывший глава Екатеринбурга планирует избираться в Госдуму по партийному списку. Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

Первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский подал заявку на праймериз «Единой России». Бывший глава Екатеринбурга планирует избираться в Госдуму по партийному списку. 

Об этом «Областной газете» рассказал замруководителя свердловского исполкома «Единой России» Максим Бестфатер.

Ранее заявку на участие в праймериз подали сам глава региона Евгений Куйвашев, вице-губернатор Сергей Бидонько, а также заместители губернатора Азат Салихов и Алексей Шмыков.

Напомним, что сегодня «Единая Россия» продлила срок подачи заявок на участие в праймериз до 14 мая включительно. Такое решение принято в связи с большим количеством желающих принять участие в праймериз. Ранее завершение регистрации кандидатов для участия в предварительном голосовании было намечено на 29 апреля.

Добавим также, что с 19 апреля на сайте процедуры началась регистрация избирателей, которые смогут поддержать кандидатов для их последующего выдвижения от «Единой России». В этом году сделать это можно будет только в электронном виде. «Облгазета» подробно рассказывала, как стать избирателем на праймериз «Единой России».

Регистрация избирателей продлится до 28 мая включительно. Само предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая. Списки кандидатов-победителей по итогам процедуры утвердит Съезд партии.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
28.04.2021, 19:15 / Общество
В Екатеринбурге вновь изменится схема движения общественного транспорта
28.04.2021, 18:42 / Общество
За четыре дня в свердловских ТЦ от COVID-19 привились 1,7 тысяч граждан
28.04.2021, 18:03 / Общество
МЧС предупреждает жителей Свердловской области о сильном ветре 29 апреля
28.04.2021, 17:52 / Общество
В Екатеринбурге 1 мая запустят салют в ЦПКиО
28.04.2021, 17:38 / Политика
Александр Высокинский подал заявку на праймериз «Единой России»