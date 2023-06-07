Владимир Якушев провел встречу с руководителем отделения Посольства Республики Беларусь в Екатеринбурге

Владимир Якушев отметил, что сотрудничество России с Республикой Беларусь успешно развивается. Фото: пресс-служба аппарата полпреда Президента РФ в УрФО

Полномочный представитель Президента в УрФО Владимир Якушев встретился с руководителем отделения Посольства Республики Беларусь в Екатеринбурге Сергеем Чичуком. Одной из тем обсуждения стало проведение Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2023, сообщает пресс-служба аппарата полпреда Президента РФ в УрФО.

Сергей Чичук выразил заинтересованность в сотрудничестве между регионами Беларуси и России, в частности, с субъектами Уральского федерального округа. Одним из наиболее успешных направлений развития он назвал промышленную кооперацию, энергетику, сельское хозяйство. В этом году Республика Беларусь станет страной-партнером на выставке ИННОПРОМ, которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Дипломат считает, что это послужит еще одним стимулом для развития совместных проектов.

Напомним, что в уральскую столицу прибудет представительная белорусская делегация во главе с премьер-министром республики. На экспозиции свою продукцию представят более 120 предприятий. Деловая программа включает Белорусско-Российский промышленный бизнес-форум, где пройдут секционные заседания и круглые столы. Для участников форума выступят известные коллективы, среди которых ансамбль "Песняры". С 7 по 11 июля у торгового центра МЕГА пройдет выставка белорусских товаров, где продукты питания, изделия легкой промышленности, сувениры представят порядка 20 производителей.

Владимир Якушев отметил, что сотрудничество России с Республикой Беларусь успешно развивается. В 2022 году товарооборот вырос на 12% и достиг 43,4 млрд долларов. Это обусловлено в том числе эффективным региональным сотрудничеством. Белорусские партнеры в качестве экспортеров успешно заняли ниши российского рынка, которые освободились после ухода ряда иностранных компаний.

"Важно не останавливаться на достигнутом. Мы заинтересованы в развитии перспективных проектов и в других отраслях — в фармацевтике, сельхозмашиностроении, танкостроении и микроэлектронике, химической промышленности и других", — сказал уральский полпред.

Ранее "Областная газета" писала, что товарооборот Свердловской области с Республикой Беларусь достиг исторического максимума.

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