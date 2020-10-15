Санкции ЕС в отношении России и отставка президента Киргизии: новости дня

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил об уходе в отставку. Фото: официальный сайт президента Киргизии.

Добрый вечер! В традиционном обзоре новостей расскажем о политических событиях дня. Сегодня Евросоюз ввёл санкции в отношении России, а президент Киргизии заявил об уходе в отставку.

ЕС ввёл санкции в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным. В чёрный список вошли шестеро чиновников и Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий. На введение санкций отреагировала, в частности, председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбековзаявил об уходе в отставку. Полномочия президента Киргизии перешли к премьеру-министру Садыру Жапарову.

И напоследок - о политике в регионе. Законодательное собрание Свердловской области официально заявило о переносе ближайшего заседания. На нём ожидается выступление губернатора Евгения Куйвашева.