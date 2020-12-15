Владимир Путин отметил, что Россия и США, несмотря на разногласия, могут способствовать решению многих современных мировых проблем. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена с победой на выборах президента США. Российский лидер пожелал избранному главе государства успехов на посту.

Владимир Путин отметил, что Россия и США, несмотря на разногласия, могут способствовать решению многих современных мировых проблем.

"Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами", – передаёт слова главы Российского государства пресс-служба Кремля.

Напомним, выборы президента США состоялись 3 ноября. По предварительным подсчётам, Байден набрал 74 млн голосов избирателей. В обращении к нации он заявил о своей победе на выборах. После этого кандидата от Демократической партии с победой поздравили лидеры некоторых государств, в том числе президент Израиля, главы Канады, Великобритании, Франции, Украины, ФРГ, Турции, Словении, Казахстана, король Саудовской Аравии, председатель КНР, а также генсек ООН и официальный представитель МИД КНР.

Владимир Путин же решил поздравить избранного президента США после того, как будут подведены итоги выборов. Окончательные результаты голосования выборщиков в Соединённых Штатах стали известны накануне.