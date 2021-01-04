Стало известно, как будет проходить инаугурация избранного президента США Джозефа Байдена

Президент России Владимир Путин поздравил избранного президента США после того, как были подведены окончательные итоги выборов. Фото: kremlin.ru

Церемония инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена пройдёт 20 января. Из-за коронавируса будет отменён традиционный двухчасовой парад к Белому дому.

Вместо него американские телеканалы покажут виртуальную версию парада, в котором в видеоформате поучаствуют музыканты, танцоры и другие артисты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление совместного комитета Сената и Палаты представителей Конгресса США по инаугурационным церемониям.

Смотр всех видов войск состоится на Капитолийском холме при соблюдении социальной дистанции. В нём поучаствуют Джозеф Байден и избранная вице-президентом США Камала Харрис (уже после церемонии инаугурации), а также члены Конгресса 117-го созыва (каждый с одним гостем). После этого 46-й президент Соединённых Штатов отправится к Белому дому в сопровождении военных.

Напомним, выборы президента США состоялись 3 ноября. По предварительным подсчётам, Байден набрал 74 млн голосов избирателей. В обращении к нации он заявил о своей победе на выборах. После этого кандидата от Демократической партии с победой поздравили лидеры некоторых государств, в том числе президент Израиля, главы Канады, Великобритании, Франции, Украины, ФРГ, Турции, Словении, Казахстана, король Саудовской Аравии, председатель КНР, а также генсек ООН и официальный представитель МИД КНР.

Президент России Владимир Путин поздравил избранного президента США после того, как были подведены окончательные итоги выборов. По последним данным, Джозефа Байдена поддержали 81,2 млн избирателей, действующего президента Дональда Трампа - 74,2 млн.