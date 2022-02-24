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24 февраля 2022, 19:30

Лидер свердловского отделения Союза ветеранов Афганистана рассказал о сути спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин

Виктор Бабенко убеждён: решение Владимира Путина о специальной военной операции в Донбассе было правильным. Фото: пресс-служба Кремля

Специальная военная операция России направлена на демилитаризацию Украины и защиту населения Донбасса. Она не направлена против мирных граждан соседней страны.

Об этом "Царьграду" рассказал лидер свердловского отделения Союза ветеранов Афганистана и депутат Заксобрания Виктор Бабенко.

Он подчеркнул, что спецоперация — не вооружённое нападение, а принуждение к миру.

"Ни в коей мере эта спецоперация не направлена против мирного населения, — сказал Виктор Бабенко. — Сегодня мы должны помнить о людях в Донбассе: это наши сограждане, которые имеют гражданство Российской Федерации, и фактически шло их уничтожение с 2014 года". По его мнению, в данном случае президентом России Владимиром Путиным принято абсолютно правильное решение.

Он отметил, что Россия никого не собирается завоёвывать. Народ Украины сам определит и решит судьбу своей страны и то, в каком направлении развиваться.

Как считает лидер свердловского отделения Союза ветеранов Афганистана, Россия не могла продолжать идти дипломатическим путём в разрешении ситуации в соседней стране. Виктор Бабенко добавил, что Россия не позволит иметь у себя под боком, на территории Украины, блок НАТО.

"Мы этого не позволим, — подытожил он. — Хватит уже командовать, что нам делать. Россия доказала уже не раз, что мы сами в состоянии решать, что нам нужно делать, а что не нужно".

Напомним, сегодня утром президент России Владимир Путин выступил с новым видеообращением к гражданам в связи с ситуацией на Украине. Глава государства заявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Украина ввела военное положение на всей своей территории, а затемразорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией. Такое решение принял президент страны Владимир Зеленский.

В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине Росавиация приостановила работу воздушных гаваней в 12 городах России. Из аэропорта Кольцово не состоялись вылеты в Сочи и Краснодар.

Областная газета Свердловской области

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