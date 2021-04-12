В мэрии Екатеринбурга произошли кадровые изменения

В результате структурных изменений у заместителей главы города исчезли привязки к профилю. Фото: скрин сайта мэрии.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов произвёл кадровые назначения в мэрии. Озвучены имена всех вице-мэров.

Как и прежде, в списке значатся восемь имён, из них три новых – Рустам Галямов, Дмитрий Ноженко (бывший глава администрации Ленинского района) и Марина Фадеева. Последняя из них до этого была руководителем аппарата горадминистрации, теперь же стала и.о. руководителя.

Первым заместителем остался Игорь Сутягин, а на должностях вице-мэров остаются Сергей Плахотин (бывший гендиректор издательского дома "Коммерсантъ-Урал"), Владимир Гейко, Андрей Корюков, Екатерина Сибирцева и Алексей Бубнов.

Назначения произведены главой Екатеринбурга в соответствии с Решением Екатеринбургской гордумы от 8 апреля 2021 года "О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 17 февраля 2009 года № 14/72 "Об утверждении структуры администрации города Екатеринбурга", сообщили в пресс-службе мэрии.

Добавим, в результате структурных изменений у заместителей главы города исчезли привязки к профилю. Ожидается, что нововведения позволят эффективнее осуществлять управление городским хозяйством и работать над социально значимыми проектами.

Читайте также:

Дума Екатеринбурга одобрила изменения в структуре горадминистрации.