Председателя гордумы Игоря Володина исключили из Архитектурно-градостроительного совета Екатеринбурга

В состав совета включены новые архитекторы и учёные. Фото: Павел Ворожцов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов внёс изменения в состав Архитектурно-градостроительного совета, который рассматривает проекты Генплана развития города. Мэр назначил себя председателем этого органа вместо бывшего главы Александра Высокинского и исключил из совета действующего председателя гордумы Игоря Володина.

В новый состав совета вошли 26 человек против прежних 25. Заместителями председателя стали замглавы столицы Урала Рустам Галямов и начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Алексей Храмов. Последний из них уже входил в совет в качестве члена.

До этого заместителями председателя совещательного органа были заместители главы Екатеринбурга Александр Ковальчик и Алексей Бирюлин. Оба они покинули администрацию после смены мэра. Места в совете лишился и действующий председатель гордумы Игорь Володин.

В совещательный орган включены:

директор Архстройпроекта, председатель правления свердловского Союза архитекторов России Сергей Алейников,

замминистра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области – главный архитектор Свердловской области Владимир Вениаминов,

заслуженный архитектор РФ Михаил Волков,

ректор УрГАХУ Александр Долгов,

главный градостроитель филиала Центрального научно-исследовательского и проектного института Минстроя РФ Григорий Мазаев,

доцент кафедры городского строительства УрФУ Евгений Пенцев.

Согласно положению об Архитектурно-градостроительном совете, его основной задачей является подготовка для главы Екатеринбурга рекомендаций. Члены совещательного органа должны рассматривать, в том числе проект Генплана развития города, проекты жилых зданий высотой 100 метров и более, проекты объектов культового назначения и капстроительства и другие.

Ранее Алексей Орлов поручал приступить к разработке Генплана Екатеринбурга на период до 2025 года и до 2045 года.

Публикуем новый состав совета:

Фото: состав совета

Фото: состав совета

Фото: состав совета

Фото: состав совета