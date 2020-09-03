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3 сентября 2020, 11:46

Россия возобновила авиасообщение с ОАЭ, Египтом и Мальдивами

Авиасообщение с тремя странами возобновляется на взаимной основе.

Авиасообщение с тремя странами возобновляется на взаимной основе. Фото: Владимир Мартьянов

Россия возобновляет международное авиасообщение с тремя странами - ОАЭ, Египтом и Мальдивами. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ  Михаил Мишустин.

Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, в Египет будут осуществляться три рейса в неделю в аэропорт Каира, в Объединённые Арабские Эмираты можно будет улететь два раза в неделю (в Дубай). Республика Мальдивы также примет два рейса из России в неделю в аэропорту Велана.

Согласно пояснительной записке к документу, авиасообщение с тремя странами возобновляется на взаимной основе.

Также было принято решение увеличить частоту рейсов в Швейцарию до четырёх в неделю. Авиакомпании «Аэрофлот» и Swiss Air будут выполнять по два рейса по маршрутам Москва – Женева – Москва и Цюрих – Москва – Цюрих соответственно. Ранее рейсы выполнялись по одному разу в неделю.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», с 1 августа Россия возобновила регулярное международное авиасообщение с рядом государств.  В первую очередь стали доступны перелёты в Великобританию, Танзанию и Турцию. 4 августа россиянам открыла границу Черногория. 

С 10 августа в России возобновилось авиасообщение с курортами Турции. Самолёты полетели в Анталью, Бодрум и Даламан.Позже россиянам разрешили въезд в Швейцарию. Накануне стало известно, что с 7 сентября границы для россиян откроет Греция (до 500 человек в неделю). Кроме того, достигнута договорённость о начале поэтапного возобновления транспортного сообщения с Белоруссией. Также запрет на авиационное сообщение с Россией сняла Польша.

Первыми из российских городов для полётов за рубеж открылись Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Позднее к ним добавились Казань, Калининград и Новосибирск.

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