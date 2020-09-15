Третий ребёнок у Шипулина и старт отопительного сезона: позитивные новости Среднего Урала

Фото: коллаж

Добрый день! Предлагаем подборку позитивных новостей к этому часу.

Сегодня свердловского биатлониста, депутата Госдумы Антона Шипулина поздравляют с рождением сына. Рано утром он удивил своих подписчиков в Instagram, опубликовав фотографию из роддома. На снимке Антон обнимает новорождённого сына. Малыша, родившегося в 7:06 15 сентября, счастливые и теперь уже многодетные супруги Шипулины назвали Максимом. Напомним, что первенцем у Луизы и Антона стал Дмитрий в 2015 году, а в феврпале прошлого года у них родилась дочь Мира. Летом этого года семья переболела коронавирусом.

В Екатеринбурге стартовал отопительный сезон. Первыми тепло получат детские сады, школы, больницы и другие социальные объекты. И это очень кстати. На улице стало заметно прохладнее. МЧС предупредило свердловчан о ливнях и ветре 16 сентября. Не забывайте зонтики! Спасатели призвали свердловчан "в период непогоды по возможности оставаться дома".

И напоследок - фото дня. В столице Урала завтра начнёт курсировать украшенный каллиграфией изумрудно-золотой трамвай (маршрут пока не известен). Его расписал художник Вася Bas в рамках фестиваля уличного искусства Stenograffia.

"Главным посланием, зашифрованным в хитросплетении букв стала фраза: "Жизнь есть движение". Внутри изумрудно-золотого орнамента можно найти слова: "движение", рост", "искусство". Многие слова, использованные в росписи, написаны на кириллице, но встречаются и английские выражения. Например, зоркий глаз найдёт жизнеутверждающую фразу "don’t stop", - рассказали организаторы фестиваля.

Фото: Фотограф: Дмитрий Чабанов