Усиление ограничений по COVID-19 на Среднем Урале и отставка главы Дагестана: главные новости

Евгений Куйвашев продлил до 12 октября режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями и усилил контроль за масочным режимом. Фото: Павел Ворожцов.

Добрый вечер! Ужесточение особого режима по коронавирусу в Свердловской области, отставка главы Республики Дагестан и присуждение Нобелевской премии - рассказываем о самых важных событиях к этому часу.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому в выходные дни запрещается работа детских игровых комнат в ТРЦ, а танцполы и фан-зоны на концертах должны быть закрыты. Кроме того, глава региона рекомендовал свердловским работодателям перевести 30% своих сотрудников на дистанционный режим работы. Помимо этого губернатор продлил до 12 октября режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями и усилил контроль за масочным режимом.

Также Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днём учителя, поблагодарил педагогов за преданность своему делу и вклад в обеспечение качественного образования. К поздравлениям присоединилась председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

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