Утверждение названия восьмого района Екатеринбурга и перевод школьников на дистант: главное к этому часу

Добрый вечер! "Областная газета" рассказывает о самых интересных и значимых событиях к этому часу. Фото: коллаж.

Добрый вечер! "Областная газета" рассказывает о самых интересных и значимых событиях к этому часу.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении наименования нового района Екатеринбурга. Восьмой район уральской столицы теперь официально будет носить название "Академический".

На сегодняшнем заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом в Свердловской области было принято решение о переводе школьников на дистанционную форму обучения после окончания осенних каникул. В таком режиме школы Среднего Урала будут работать в период с 9 по 15 ноября.

В столице Австрии Вене накануне произошла серия террористических актов - неизвестные люди устроили стрельбу в шести разных местах города. По последним данным, в результате происшествия пострадали 22 человека, ещё четверо погибли. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Австрии Александру Ван дер Беллену и Федеральному канцлеру Себастиану Курцу.

Сегодня в США проходят президентские выборы и выборы вице-президентов. За пост главы государства борются действующий президент республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. Последними свои голоса отдадут избиратели на Гавайях и в посёлке Адъяк на Алеутских островах в 20:00 по местному времени (09:00 по мск 4 ноября).