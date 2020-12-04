В центре Екатеринбурга утвердили границы жилого комплекса дома Госпромурала. Фото: документ.

В Екатеринбурге взяли под охрану целый комплекс зданий. В него входят объекты культурного наследия федерального значения.

Согласно приказу №1060, границы установлены у объектов, расположенных на пр. Ленина, 52-54 – дома Госпромурала. Речь идёт о четырёх «Жилых домах», «Больнице», «Детском саде» и «Детских яслях».

На территории данных объектов разрешается проводить работы по их сохранению, реконструкции существующих инженерных сооружений, благоустройство участков. При этом запрещается капстроительство, хозяйственная деятельность, ведущая к разрушению объекта, динамическое воздействие на грунт в зоне влияния на постройки.

По данным Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области, в 1920-х – начале 1930-х годов активно разрабатывается идея дома-коммуны. В комплексе зданий предусматривались банно-прачечные корпуса, столовые, поликлиники, детсады и ясли, магазины, клубы. В квартирах же размещались лишь мини-кухни или кухни-шкафы.

В соответствии с этой идеологией с 1930 по 1936 годы в границах улиц Ленина, Бажова, Сони Морозовой и переулка Решетникова осуществлялась застройка крупномасштабного жилого комплекса дома Госпромурала (Домгостяжпромурала). Авторами проекта являются архитекторы Г. П. Валенков и Е. Н. Коротков.

Композиция комплекса симметрична и состоит из двух зеркально расположенных элементов, соединенных общественными корпусами. Все здания связывались между собой пешеходными коммуникациями.

Добавим, в одном из домов в 1930-е годы жил Герой Советского Союза, разведчик Николай Кузнецов. "Облгазета" писала, что в Талицком районе утвердили границы сразу нескольких объектов культурного наследия регионального значения связанных с ним.

Всего в Екатеринбурге сохранилось около 140 зданий, построенных в 20-30-е годы прошлого века. Таким образом, столица Урала является самым большим в мире собранием шедевров архитектуры конструктивизма. К самым известным относятся гостиница "Исеть", Городок чекистов, дома Госпромурала, здание Главпочтамта, спорткомплекс "Динамо", Белая башня.

Напомним, ранее в уральской столице изменили границы градостроительного ансамбля, занимающего почти всю улицу Свердлова.