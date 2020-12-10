Борьба с ростом цен на продукты и первая крупная партия вакцины от COVID-19 на Среднем Урале: главные новости

"Областная газета" делится с вами самыми важными и интересными новостями к этому часу. Фото: Павел Ворожцов.

Добрый вечер! "Областная газета" делится с вами самыми важными и интересными новостями к этому часу.

В Свердловскую область поступила партия из 1 тысячи доз вакцин от коронавируса "Спутник V". Первыми вакцинацию пройдут медики, работающие в "красных зонах", педагоги и сотрудники правоохранительных органов. Также протестировать препарат смогут обычные жители Свердловской области.

В то же время вакцина от COVID-19 "Урал", которую производит завод "Медсинтез", выходит на этап доклинических исследований. Подробности о свердловском препарате от коронавируса читайте здесь.

После совещания по экономическим вопросам, которое Президент России Владимир Путин провёл 9 декабря, где обсуждалась борьба с ростом цен на продукты, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам и министерствам проработать этот вопрос с крупнейшими торговыми сетями. По словам пресс-секретаря Президента Дмитрия Пескова, сдерживание роста стоимости на продукты кабмин будет проводить рыночными инструментами. Он также отметил, что информацию о повышении цен на продукты Президент узнал после поступления обращений граждан.

Сегодня российский лидер в честь Дня прав человека провёл заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. В частности, Владимир Путин поддержал идею одного из участников заседания о создании в стране специального суда по правам человека. Также глава государства исполнил мечту 97-летней жительницы Ессентуков, ветерана Великой Отечественной войны Натальи Донсковой и побеседовал с ней по телефону.

Добавим, что Во встрече с Владимиром Путиным приняла участие Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. В своём докладе к заседанию СПЧ она обратила внимание на необходимость принятия закона о репатриации соотечественников