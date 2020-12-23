Пресс-конференция губернатора, кадровые перестановки, реформа системы ОМС: главное в номере за 23 декабря

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодняшний номер "ОГ" получился очень насыщенным. Об основных его темах расскажем в традиционном обзоре номера.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вчера дал ежегодную пресс-конференцию. Она длилась почти три часа. За это время глава региона ответил на рекордные 72 вопроса, в том числе о том, стоит ли уральцам ждать введения антиковидных ограничений на новогодние праздники и поступят ли в следующем году из федерального бюджета деньги на вторую ветку метро в Екатеринбурге, а также, разумеется, прокомментировал громкие кадровые перестановки.

Рокировка коснулась правительства Свердловской области и мэрии Екатеринбурга. Глава уральской столицы Александр Высокинский назначен на пост первого заместителя губернатора. Занимавший ранее эту должность Алексей Орлов официально стал первым заместителем главы Екатеринбурга. До избрания нового главы он будет исполняющим обязанности градоначальника.

На пресс-конференции также зашёл разговор об оставшейся без крова многодетной многонациональной семье, о которой писала "Областная газета". Благодаря вмешательству наших журналистов Абдулаевы получат новое жильё до конца года.

С нового года в России начнёт действовать закон о реформе системы ОМС: Федеральный фонд обязательного медицинского страхования будет самостоятельно отвечать за финансирование и контроль медпомощи в федеральных медучреждениях – страховые компании останутся "за бортом". Нововведения вызывают весьма неоднозначную реакцию общественности. Разные точки зрения на этот счёт приводим в нашем материале.

В Екатеринбурге открылся музей военной истории "Свердловск: говорит Москва!"!. Он расположился в бывшем доходном доме купца Первушина. Предполагается, что именно оттуда, а не из Москвы звучал голос Юрия Левитана. "Областная газета" рассказывает о мультимедийных технологиях, которыми оснащён музей, его экспонатах и режиме работы в условиях антикоронавирусных ограничений.