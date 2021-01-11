Переговоры по Нагорному Карабаху и смена гендиректора "ВСМПО-Ависма": главные новости

"Областная газета" вновь рассказывает о главных событиях уходящего дня. Фото: кадр из видео с сайта Кремля.

Добрый вечер! "Областная газета" вновь рассказывает о главных событиях уходящего дня.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели в Москве трёхстороннюю встречу по поводу урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Российский лидер отметил, что условия, прописанные в соглашении от 9 ноября, постепенно реализуются, а также поблагодарил глав двух государств за положительную реакцию на на посреднические действия России, направленные на прекращение боевых действий в регионе.

По итогам встречи было подписано заявление о развитии Нагорного Карабаха. В частности, в документе прописаны конкретные шаги по по строительству экономических связей и развитию инфраструктурных проектов. Премьер-министры трёх стран возглавят рабочую группу для реализации соответствующих договорённостей.

Второй раз за 12 месяцев у корпорации "ВСМПО-Ависма" сменилось руководство. Новым гендиректором компании назначен бывший глава Уралкалия Дмитрий Осипов. Нынешний гендиректор корпорации Сергей Степанов уходит с поста по личным причинам.

В Екатеринбурге стартовал приём документов от кандидатов на пост мэра города. Подать документы можно будет до 22 января, 1 февраля состоится конкурс на должность главы города, а 9 февраля станет известно имя мэра уральской столицы.

ГУ МЧС по Свердловской области напомнило жителям региона о грядущих морозах и рисках, связанных с низкими температурами. В ночь на 12 января столбик термометра опустится до -24...-29 ºС, при прояснении — до -33 ºС. На севере региона будет ещё холоднее — до -29...-34 ºС, при прояснении — до -39 ºС.