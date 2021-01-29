Темы дня

Общество
29 января 2021, 20:30

О снятии, смягчении и продлении ограничений по COVID-19 в Свердловской области: новости дня

Коронавирус в Свердловской области.

О снятии, смягчении и продлении ограничений по COVID-19 в Свердловской области: новости дня. Фото: Галина Соловьёва.

Добрый вечер! Рассказываем о самых значимых и важных новостях за 29 января.

♦ Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение снять ограничения с Кольцово. С 8 февраля из аэропорта будут возобновлены перелёты в иностранные государства. Ранее стало известно, что с 1 февраля из столицы Урала разрешено летать в Армению и Белоруссию.

♦ В Свердловской области планируют смягчить ряд ограничений по коронавирусу. Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев. Он отметил, что благодаря снижению уровня заболеваемости можно начать постепенное возвращение к прежнему ритму жизни. Так, указ, который анонсировал губернатор, позволит увеличить заполняемость закрытых трибун стадионов до 50%, а также возобновить работу учреждений допобразования.

♦  В свою очередь некоторые ограничения, действующие в регионе, будут продлены. Речь идёт о запрете на ночную работу ресторанов и кафе, а также режиме самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими болезнями. Последнее будет продлено до 15 февраля.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
29.01.2021, 19:35 / Общество
Евгений Куйвашев рассказал о строительстве дублёра моста через Исеть и переводе мэра Каменска-Уральского
29.01.2021, 18:24 / Общество
На Среднем Урале продлят запрет на ночную работу ресторанов и кафе
29.01.2021, 17:37 / Общество
На трассе М-5 «Урал» восстановят обрушенный пешеходный мост
29.01.2021, 16:51 / Общество
Свердловские власти намерены продлить режим самоизоляции пенсионеров до 15 февраля
29.01.2021, 16:32 / Общество
В Свердловской области смягчат коронавирусные ограничения