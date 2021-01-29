О снятии, смягчении и продлении ограничений по COVID-19 в Свердловской области: новости дня

О снятии, смягчении и продлении ограничений по COVID-19 в Свердловской области: новости дня. Фото: Галина Соловьёва.

Добрый вечер! Рассказываем о самых значимых и важных новостях за 29 января.

♦ Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение снять ограничения с Кольцово. С 8 февраля из аэропорта будут возобновлены перелёты в иностранные государства. Ранее стало известно, что с 1 февраля из столицы Урала разрешено летать в Армению и Белоруссию.

♦ В Свердловской области планируют смягчить ряд ограничений по коронавирусу. Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев. Он отметил, что благодаря снижению уровня заболеваемости можно начать постепенное возвращение к прежнему ритму жизни. Так, указ, который анонсировал губернатор, позволит увеличить заполняемость закрытых трибун стадионов до 50%, а также возобновить работу учреждений допобразования.

♦ В свою очередь некоторые ограничения, действующие в регионе, будут продлены. Речь идёт о запрете на ночную работу ресторанов и кафе, а также режиме самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими болезнями. Последнее будет продлено до 15 февраля.