На несанкционированный митинг в Екатеринбурге вышли более 2 тысяч человек

На несанкционированный митинг в Екатеринбурге вышли более 2 тысяч человек. Фото: Елизавета Порошина.

Сегодня в центре Екатеринбурга проходит несанкционированный митинг в поддержку дважды судимого оппозиционера Алексея Навального. Участие принимают более 2 тысяч человек.

В прошлый раз, когда было гораздо холоднее, на незаконную акцию выходили 5 тысяч граждан (по подсчётам корреспондентов "Областной газеты").

Ожидалось, что сегодняшнее шествие начнётся от парка XXII Партсъезда в 12:00. Далее собравшиеся должны были пройти по Ленина. Конечная точка менялась, пути следования блокировались.

Как сообщил корреспондент издания, в центре города на каждом перекрёстке дежурила полиция, больше всего блюстителей правопорядка оказалось в районе площади 1905.

Фото: Елизавета Порошина

Из-за того, что горожане массово (по 100 и больше человек) переходили дорогу на зелёный, образовывались дорожные заторы. Большинство граждан шло без плакатов.

Фото: Елизавета Порошина

Все следовали к Театру драмы, поскольку Площадь труда якобы была перекрыта. На самом же деле в 12:00 там стояли несколько полицейских с дубинкой.

У Драмтеатра находилось больше сотни сотрудников полиции, там же стояли четыре автозака и ещё несколько машин ОМОНа.

Фото: Елизавета Порошина

По громкоговорителю силовики требовали разойтись собравшихся. Они также предупреждали, что нарушаются нормы социального дистанцирования и дали горожанам 10 минут, чтобы разойтись.

Фото: Елизавета Порошина

В министерстве общественной безопасности заявили, что количество участников составило 2,3 тысячи человек. Часть толпы, около тысячи человек, пошла по Ленина с криками "Отпускай!".

Фото: Елизавета Порошина

Ранее стало известно, что после несанкционированной акции 23 января в Екатеринбурге возбудили два уголовных дела о применении насилия в отношении представителей власти. В преддверии нового шествия в региональном главке напомнили, что участие в таких мероприятиях и призывы к нему влекут за собой установленную законодательством ответственность.

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