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31 января 2021, 17:25

Лауреатов Демидовской премии-2020 будут чествовать в Москве

Демидовской премия

Лауреатов Демидовской премии-2020 будут чествовать в Москве. Фото: Алексей Кунилов.

Церемония вручения Демидовской премии состоится в Москве. Лауреатов 2020 года будут чествовать на заседании президиума Российской академии наук.

Такое решение было принято "в связи с высокой значимостью мероприятия в объявленный Президентом России Владимиром Путиным Год науки и технологий", сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, лауреатами Демидовской премии-2020 стали четыре человека. Список выглядит следующим образом:

  • в номинации "Прикладная математика" премия присуждается ректору МГУ им. Ломономсова, академику Виктору Садовничему (родом из Краснопавловки, Украина);
  • "Металлургия" – главному научному сотруднику Института металлургии УрО РАН, советнику РАН Леопольду Леонтьеву (родился в Екатеринбурге);
  • "Общественные науки" – востоковеду, историку и политологу, ректору МГИМО Анатолию Торкунову (родился в Москве);
  • "Новые технологии" – председателю совета директоров Трубной металлургической компании, председателю наблюдательного совета УрФУ Дмитрию Пумпянскому (родился в Улан-Удэ, живёт в Москве).

Каждый лауреат получит по миллиону рублей (премия формируется за счёт средств бюджета Свердловской области и добровольных пожертвований членов попечительского совета).

Впервые Демидовская премия была вручена в 1832 году в Санкт-Петербурге. В 1993 году Международный Демидовский фонд возродил вручение премий. В числе лауреатов были Николай Семихатов, Олег Чупахин, Геннадий Месяц, Жорес Алфёров, Евгений Примаков, Эдуард Россель.

Президентом научного Демидовского фонда является губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Добавим, 7 февраля 2020 года в резиденции губернатора состоялось 27-е торжественное награждение российских академиков Демидовскими премиями-2019 – физика Юрия Оганесяна (г. Дубна)биолога Вячеслава Рожнова (г. Москва)географа Александра Чибилёва (г. Оренбург) и доктора экономических наук, бывшего губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Глава региона вручил им дипломы и уникальные малахитовые шкатулки с медалями.

Областная газета Свердловской области

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