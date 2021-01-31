Лауреатов Демидовской премии-2020 будут чествовать в Москве

Лауреатов Демидовской премии-2020 будут чествовать в Москве. Фото: Алексей Кунилов.

Церемония вручения Демидовской премии состоится в Москве. Лауреатов 2020 года будут чествовать на заседании президиума Российской академии наук.

Такое решение было принято "в связи с высокой значимостью мероприятия в объявленный Президентом России Владимиром Путиным Год науки и технологий", сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, лауреатами Демидовской премии-2020 стали четыре человека. Список выглядит следующим образом:

в номинации "Прикладная математика" премия присуждается ректору МГУ им. Ломономсова, академику Виктору Садовничему (родом из Краснопавловки, Украина);

"Металлургия" – главному научному сотруднику Института металлургии УрО РАН, советнику РАН Леопольду Леонтьеву (родился в Екатеринбурге);

"Общественные науки" – востоковеду, историку и политологу, ректору МГИМО Анатолию Торкунову (родился в Москве);

"Новые технологии" – председателю совета директоров Трубной металлургической компании, председателю наблюдательного совета УрФУ Дмитрию Пумпянскому (родился в Улан-Удэ, живёт в Москве).

Каждый лауреат получит по миллиону рублей (премия формируется за счёт средств бюджета Свердловской области и добровольных пожертвований членов попечительского совета).

Впервые Демидовская премия была вручена в 1832 году в Санкт-Петербурге. В 1993 году Международный Демидовский фонд возродил вручение премий. В числе лауреатов были Николай Семихатов, Олег Чупахин, Геннадий Месяц, Жорес Алфёров, Евгений Примаков, Эдуард Россель. Президентом научного Демидовского фонда является губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Добавим, 7 февраля 2020 года в резиденции губернатора состоялось 27-е торжественное награждение российских академиков Демидовскими премиями-2019 – физика Юрия Оганесяна (г. Дубна), биолога Вячеслава Рожнова (г. Москва), географа Александра Чибилёва (г. Оренбург) и доктора экономических наук, бывшего губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Глава региона вручил им дипломы и уникальные малахитовые шкатулки с медалями.