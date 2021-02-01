Продление самоизоляции на Среднем Урале и запись на вакцинацию через Госуслуги: главные новости

Традиционно делимся с вами самыми важными и интересными новостями к этому часу. Фото: коллаж.

Добрый вечер! Традиционно делимся с вами самыми важными и интересными новостями к этому часу.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении режима самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Ограничения продлеваются до 15 февраля.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что на портале госуслуг открылась запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции. Зарегистрированным пользователям портала госуслуг предлагается выбрать регион, в котором проживает человек, удобную для посещения больницу и время.

Уральские синоптики сообщают, что в Свердловскую область 2 февраля придёт сильный снегопад и ветер с порывами до 18 метров в секунду. В связи с этим спасатели напомнили жителям региона о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать в непогоду.

В международном аэропорту Кольцово на втором этаже терминала "В" открылся второй пункт тестирования на COVID-19. Подробности читайте здесь.

Кроме того, сегодня стало известно, что "Уральские авиалинии" с 11 февраля будут летать по маршруту Екатеринбург – Минск – Екатеринбург. Стоимость перелёта составит от 10 176 рублей в одну сторону. Билеты уже появились в продаже.