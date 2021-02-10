Новый мэр для Екатеринбурга, ловушка оптимизма, буддизм на Урале, собаки-мотиваторы – самое интересное в номере «Областной газеты» от 10 февраля 2021 года

Доброе утро, дорогие читатели!

Начало недели в регионе выдалось богатым на события. Рассказываем о них подробнее.

Вчера депутаты Екатеринбурга выбрали нового главу города – им стал Алексей Орлов. Чего ждут народные избранники от нового мэра и какие приоритеты в развитии мегаполиса обозначил градоначальник? Подробности – в нашем материале.

А ещё на этой неделе завершилось многолетнее противостояние между буддистской общиной «Шедруб Линг» на горе Качканар и Качканарским горно-обогатительным комбинатом: позавчера буддисты покинули религиозный комплекс. Почему монахи так долго не хотели съезжать из монастыря и много ли последователей буддизма на Урале, читайте в интервью с екатеринбургским религиоведом Глебом Хазиевым.

Между тем, накануне свердловский минздрав отчитался о работе во время пандемии с едва ли не прямыми заявлениями о победе над коронавирусом в регионе. При этом ежедневная статистика заболеваемости говорит обратное. Корреспондент «Облгазеты» разобралась в том, откуда взялось это противоречие и сделала вывод: расслабляться пока опасно. И вот почему.

Февральский дождь и морозная погода добавили невзгод свердловчанам. По Екатеринбургу, например, стало невозможно нормально передвигаться из-за образовавшегося гололёда на тротуарах. Рассказываем, почему дорожки не чистят ото льда и с кого получить компенсацию в случае падения (но лучше, конечно, не падать :) ).

А в завершение предлагаем прочитать материал о том, что собака может быть не только «другом человека», но и отличным лекарем. На Среднем Урале начинают распространять канистерапию – реабилитацию с помощью специально обученных собак. Журналист «Облгазеты2 побывала в одном из центров канистерапии и выяснила, как питомцы помогают бороться с депрессией, психотравмами и аутизмом.