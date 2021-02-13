Темы дня

Общество
13 февраля 2021, 06:00

Город в пробках, свинья на грядке – самое интересное в номере «Областной газеты» от 13 февраля 2021 года

Доброе утро, дорогие читатели!

Автомобилисты Екатеринбурга, кажется, уже смирились с тем, что город регулярно «краснеет» о пробок. Неужели, дорожные заторы – это навсегда и ничего с ними не поделаешь? Журналисты «Облгазеты» собрали все возможные причины образования пробок в Екатеринбурге и узнали, можно ли разрешить эту проблему.

А пока городские власти и общественники ищут революционные способы победить дорожные пробки, учёные из Екатеринбурга готовят космическую революцию в России. На этой неделе учёные из Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН рассказали журналистам о прорывной научной технологии, внедряемой на предприятиях Роскосмоса в Подмосковье и Калининградской области. Ноу-хау позволит создать новые двигатели для спутников и многоразовых ракет, разработкой которых сейчас занимаются инженеры в соседней Челябинской области. Подробности – в материале «Облгазеты».

И наконец, новости для тех, кто готов к реформам и революционным на своих грядках. В традиционном выпуске «Дом.Сад.Огород» вы узнаете:

*Как правильно покупать и заготавливать грунт для выращивания рассады?

*Как правильно очищать крыши от снега?

*Зачем нужен гидрогель?

*Как планировать и исполнять смету СНТ?

*Можно ли разводить живность на садовом участке без разрешения и чем это грозит?

Сюжет

«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».

Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
12.02.2021, 20:14 / Общество
Семён Спектор написал письмо Алексею Орлову о необходимости возвращения Краснознамённой группы
12.02.2021, 19:16 / Общество
Свердловский губернатор рассказал, когда закольцуют ЕКАД и завершат реконструкцию Макаровского моста
12.02.2021, 17:34 / Общество
В Верхней Пышме состоялось открытие Дворца технического творчества. Фото
12.02.2021, 17:12 / Общество
Госэкспертиза разрешила строить новую Свердловскую филармонию в Саду Вайнера
12.02.2021, 16:49 / Общество
В Екатеринбурге возобновляет работу специализированный ожоговый центр