Доброе утро, дорогие читатели!
Автомобилисты Екатеринбурга, кажется, уже смирились с тем, что город регулярно «краснеет» о пробок. Неужели, дорожные заторы – это навсегда и ничего с ними не поделаешь? Журналисты «Облгазеты» собрали все возможные причины образования пробок в Екатеринбурге и узнали, можно ли разрешить эту проблему.
А пока городские власти и общественники ищут революционные способы победить дорожные пробки, учёные из Екатеринбурга готовят космическую революцию в России. На этой неделе учёные из Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН рассказали журналистам о прорывной научной технологии, внедряемой на предприятиях Роскосмоса в Подмосковье и Калининградской области. Ноу-хау позволит создать новые двигатели для спутников и многоразовых ракет, разработкой которых сейчас занимаются инженеры в соседней Челябинской области. Подробности – в материале «Облгазеты».
И наконец, новости для тех, кто готов к реформам и революционным на своих грядках. В традиционном выпуске «Дом.Сад.Огород» вы узнаете:
*Как правильно покупать и заготавливать грунт для выращивания рассады?
*Как правильно очищать крыши от снега?
*Как планировать и исполнять смету СНТ?
*Можно ли разводить живность на садовом участке без разрешения и чем это грозит?
Сюжет
«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».