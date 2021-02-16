Приостановка авиасообщения с Великобританией продлена до 16 марта

Ранее огрничение на вылеты в Великобританию было установлено до 16 февраля. Фото: Павел Ворожцов

Россия в продлила срок приостановки авиасообщения с Великобританией ещё на месяц. Ограничения будут действовать до 16 марта включительно.

"Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 марта 2021 года", - передаёт ТАСС сообщение федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Напомним, что новую мутацию коронавируса обнаружили в Великобритании в конце прошлого года. Британский штамм передаётся также воздушно-капельным путём, но вызывает более тяжёлое течение болезни. 11 января в России был выявлен первый случай британского штамма коронавируса. Заболевшим оказался россиянин, прилетевший из Великобритании в конце 2020 года. Россия приостановила авиасообщение с этой страной с 22 декабря.

В Великобритании сейчас, как и в России, более 4 миллионов инфицированных COVID-19.

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