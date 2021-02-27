Новый «Конёк-Горбунок» и финал Кубка России по фигурному катанию: обзор номера за 27 февраля

Доброе утро! Рассказываем, какие материалы в свежем номере «Областной газеты» нельзя пропустить.

В эти выходные нашему земляку, выдающемуся учёному, академику Геннадию Месяцу исполняется 85 лет. Накануне своего юбилея Геннадий Андреевич поделился с журналистом «Облгазеты», как война и семейные трудности сказались на его характере и жизни, чем он больше всего гордится и почему важно беречь учёных.

Произведение Петра Ершова получило новую жизнь. По итогам прошедшей недели отечественная сказка «Конёк-Горбунок» возглавила российский прокат по кассовым сборам – более 600 миллионов рублей. Рассказываем, чем удивил фильм и какие вызвал вопросы.

Сегодня в московском «Мегаспорте» стартует финал Кубка России по фигурному катанию. Этот турнир станет ключевым для тех, кто претендует на оставшиеся путёвки на чемпионат мира. Всё, что нужно о нём знать – в материале «Областной газеты»

Непростую транспортную проблему предстоит решить властям Нижнего Тагила. В этом году закрывается на реконструкцию путепровод на улице Циолковского. Движение автотранспорта и пешеходов по нему будет полностью остановлено. Жители бьют тревогу: как добираться до работы, детских садов и школ? Встревожены и медики: как транспортировать тяжелобольных пациентов? Разбираемся, есть ли поводы для беспокойства.