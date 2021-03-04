Мост через нижнетагильский пруд, низкая рождаемость и четвертьфинал Кубка России по футболу: главное в номере "Облгазеты" за 4 марта

Доброе утро, дорогие читатели! В свежем номере «Облгазеты» каждый найдет для себя немало интересного. Тут и рассказ об уникальной технологии строительства моста через пруд в Нижнем Тагиле, и пугающие демографические показатели за 2020 год, и провальный матч футболистов «Урала», а также телепрограмма, кроссворд и подборка шуток от «Красной бурды».

Мост через нижнетагильский пруд не строят, а «натаскивают». Первый пролёт смонтировали на берегу, а затем стали надвигать эту 800-тонную махину на опоры. Специалисты «едут» вместе с пролётом: часть из них – непосредственно на самой конструкции, а часть – под ней. Сам пролёт двигается по стапелю (большим металлическим подмосткам) с использованием специальных толкающих механизмов. Подробное описание процесса читайте здесь.

В 2020 году в регионе зафиксирован самый низкий показатель рождаемости за последние несколько лет. В области родились 44 343 ребёнка, это на две тысячи детей меньше, чем в 2019 году. По демографической ситуации регион вышел на показатели начала 2000-х годов, которые считаются самыми провальными в плане рождаемости на Урале. Эту безрадостную статистику, журналист «Облгазеты» узнал в Управлении ЗАГС Свердловской области. Правда, есть надежда, что к 2025 году положение улучшится.

Как известно, мы своих не бросаем. Поэтому Свердловская область выделила почти 30 миллионов рублей на поддержку соотечественников, живущих за рубежом. Средства предназначена на закупку и передачу научной и художественной литературы в зарубежные образовательные организации, на содействие изучению русского языка, а также на стажировки заграницей российских педагогов, работников архивов и бесплатные билеты на выступления свердловских творческих коллективов. Приоритетным направлением программы поддержки являются страны СНГ, но мероприятия планируют проводить также в Германии, Финляндии, Латвии, Эстонии и Японии – рассказывает министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов.

Футбольный клуб «Урал» не сумел пробиться в четвертьфинал Кубка России, проиграв «Уфе» с разгромным счетом – 0:3. На поле «шмели» вышли играть без желания. Даже проигрывая в счёте 0:3, спокойно перекатывали мяч на своей половине поля, никуда не торопясь. В чем причина отсутствия азарта и желания побеждать, пытался разобраться журналист «Облгазеты». И пришел к выводу, что, возможно, самое время подумать над переменами, в первую очередь – в тренерском штабе.

Советы, которые дает мужчинам и женщинам «Красная бурда» не только повеселят читателей, но и помогут разобраться в отношениях его к ней, её к нему, их обоих друг к другу. Читайте, смейтесь, мотайте на ус. Согласитесь, ответ вашей девушки на вопрос: «Ты уже думала, как будешь расписываться моей фамилией?» скажет о многом. Как и вопрос любимого: «Ты хочешь детей сразу, или ты хотела бы пожить для меня?