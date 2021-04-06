Рекультивация Широкореченского полигона в Екатеринбурге подорожала на 11 млн рублей

Власти Екатеринбурга готовы потратить на рекультивацию Широкореченского полигона почти 501 млн 469 тыс. рублей. Все работы должны быть выполнены до 31 декабря 2024 года.
Предельный объём средств на оплату работ в 2021, 2022 и 2023 годах составит по 163 млн 373 тыс. рублей (из федерального, областного и местного бюджетов), в 2024 году – 11 млн 348 тыс. рублей (из городского бюджета). За эти деньги на территории полигона планируется захоронить все отходы и посеять многолетние травы.
Кроме того, запланировано "восстановление земель до состояния, пригодного для их использования в соответствии с целевым и разрешенным использованием", а также снижение негативного воздействия на окружающую среду.
Соответствующий долгосрочный муниципальный контракт поручено заключить Комитету по экологии и природопользованию гордминистрации, говорится в постановлении, опубликованном на сайте мэрии. Контроль за исполнением документа возложен на замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексея Бубнова.
Напомним, в октябре прошлого года сообщалось, что общая стоимость проекта рекультивации составит 490 млн рублей. Таким образом, стоимость вросла более чем на 11 млн рублей.
Широкореченский полигон начал эксплуатироваться в 1960 году, складирование мусора на полигоне прекращено в 2015 году.
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