Небывалая засуха в области, уральский характер для купюр и помощь стрижам: главное в номере за 10 июня

Доброе утро, дорогие читатели! Представляем вашему внимаю обзор свежего номера «Областной газеты».

Сельское хозяйство Свердловской области поразила небывалая засуха. Она удивляет даже ветеранов-аграриев. Ещё никогда засуха не приходила столь рано: в этом году практически с конца апреля в южных районах области не было дождей. Всходы гибнут на корню. Сложившуюся ситуацию уже многие на селе называют катастрофой.

В Уральском главном управлении Банка России состоялось заседание экспертной группы по выбору изображений Екатеринбурга для новой пятитысячной купюры. Среди них не только архитектурные памятники города, но и уникальные природные ландшафты – всего более 50 разных объектов. Корреспондент «ОГ» узнал, какие из них поддержали уральские эксперты.

В Свердловской области появились налоговые льготы для строительных компаний, которые готовы возводить арендное жильё. Необходимые для этого поправки в закон «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций» были приняты на одном из последних заседаний Законодательного собрания области.

Необычное явление наблюдают с наступлением лета свердловчане – начались стрижепады. Птенцы и взрослые стрижи падают на землю и не могут взлететь. Интернет заполонили фотографии таких упавших птиц и взволнованные комментарии людей. Как помочь в такой ситуации?