Система QR-кодов, пять главных тезисов президента и победа молодёжки: главное в номере за 14 октября

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То, чем пугали свердловчан ещё с июля этого года, сбылось: губернатор Свердловской области Евгений Куйвашевввёл систему QR-кодов для посещения общественных мест. Соответствующие изменения внесены в указ главы региона №100-УГ от 18.03.2020, который давно известен многим как «коронавирусный» документ. Фактически это решение укрепляет вступившее в силу с 8 октября постановление главного санитарного врача Свердловской области об обязательной вакцинации против COVID-19 работников отдельных отраслей: если не привился или официально не болел коронавирусом в течение полугода, то почти никуда не попадёшь. «Облгазета» рассказывает всё, что известно о системе QR-кодов на Среднем Урале.

О чём говорил Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы? В день первого заседания Государственной думы VIII созыва в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца состоялась встреча Президента России Владимира Путина с депутатами. «ОГ» предлагает ознакомиться с пятью самыми важными тезисами российского лидера.

Свердловское областное телевидение объявило о начале нового сезона – уже с 18 октября в эфир выйдут новые телепередачи. Это первый новый телесезон ОТВ под руководством Элеоноры Расуловой с частично обновлённой командой. «Облгазета» узнала, как на канале разнообразят досуг свердловчан этой осенью.

Молодёжная сборная России по футболу одержала третью победу подряд в отборочном турнире к чемпионату Европы-2023. Подопечные Михаила Галактионова на выезде одолели Литву – 3:0. Стоит отметить, что в составе национальной сборной России дебютировал 20-летний защитник екатеринбургского «Урала» Иван Кузьмичёв.