Доброе утро, дорогие читатели. Хочу рассказать вам о наиболее интересных материалах в свежем номере «Областной газеты»
Многих уральцев беспокоит, не попадут ли в чужие руки персональные данные и прочие сведения, собранные в ходе нынешней Всероссийской переписи населения. О том, как обрабатываются и хранятся данные – в материале на первой странице.
Лидер свердловского ОНФ Жанна Рябцева стала депутатом Госдумы. Какими вопросами она займётся в парламенте, будет ли продолжать волонтёрскую деятельность, и правда ли, что волонтёрам платят деньги. На эти и другие острые вопросы – в эксклюзивном интервью «ОГ».
Жители микрорайона Химмаш в Екатеринбурге несколько лет жалуются на зловонный запах, который исходит от очистных сооружений ЕМУП «Водоканал» и на проблемы со здоровьем. Руководство же предприятия заявляет, что они частично справились с этой проблемой. Кто прав – в материале на третьей странице.
Начиная со следующего года россияне, имеющие высшее образование, смогут бесплатно получить второй диплом – по творческой специальности. В какие вузы можно будет поступить, какие экзамены сдать – разбирался журналист «ОГ»
Уже почти полтора месяца на Среднем Урале борются с африканской чумой свиней (АЧС) – грозным заболеванием животных, поражающим свиней и кабанов. Но несмотря на все усилия очагов становится всё больше. О причинах расползания гибельной инфекции – в материале «ОГ».
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«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».