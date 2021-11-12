Как хранятся данные переписи, чем займётся в Госдуме лидер свердловского ОНФ Жанна Рябцева, кто может получить второе бесплатное образование – самое интересное в номере «ОГ» за 12 ноября

Доброе утро, дорогие читатели. Хочу рассказать вам о наиболее интересных материалах в свежем номере «Областной газеты»

Многих уральцев беспокоит, не попадут ли в чужие руки персональные данные и прочие сведения, собранные в ходе нынешней Всероссийской переписи населения. О том, как обрабатываются и хранятся данные – в материале на первой странице.

Лидер свердловского ОНФ Жанна Рябцева стала депутатом Госдумы. Какими вопросами она займётся в парламенте, будет ли продолжать волонтёрскую деятельность, и правда ли, что волонтёрам платят деньги. На эти и другие острые вопросы – в эксклюзивном интервью «ОГ».

Жители микрорайона Химмаш в Екатеринбурге несколько лет жалуются на зловонный запах, который исходит от очистных сооружений ЕМУП «Водоканал» и на проблемы со здоровьем. Руководство же предприятия заявляет, что они частично справились с этой проблемой. Кто прав – в материале на третьей странице.

Начиная со следующего года россияне, имеющие высшее образование, смогут бесплатно получить второй диплом – по творческой специальности. В какие вузы можно будет поступить, какие экзамены сдать – разбирался журналист «ОГ»

Уже почти полтора месяца на Среднем Урале борются с африканской чумой свиней (АЧС) – грозным заболеванием животных, поражающим свиней и кабанов. Но несмотря на все усилия очагов становится всё больше. О причинах расползания гибельной инфекции – в материале «ОГ».