Площадь 1905 года в Екатеринбурге закрыли для строительства ледового городка

Официальная церемония открытия новогодней площадки запланирована на 29 декабря. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге закрыли парковку на площади 1905 года. Там начинают возводить ледовый городок.

Работы продлятся больше месяца. Как писала "Областная газета", подрядчиком в очередной раз стало ООО "Айс-проект 2000". За площадку компания получит 24 млн 250 тыс. рублей.

Тема ледового городка 2021/2022 - "Новогоднее царство, Тридевятое государство". На площади вновь установят 50-метровую искусственную ёлку, которую украсят более 5 тысяч разноцветных лампочек. О других элементах городка, читайте тут.

Официальная церемония открытия новогодней площадки запланирована на 29 декабря. Добавим, на время работы новогодней площадки автолюбители не смогут парковать свои автомобили напротив горадминистрации.

Фото: документ

Напомним, ледовый городок 2020/2021 в столице Урала (за всё время его работы) посетили 30 тысяч человек, что в 20 раз меньше по сравнению с предыдущим разом. Уменьшение числа посетителей предположительно было связано с тем, что в городке не было горок и развлекательной программы.

Читайте также:

На ледовый городок в Нижнем Тагиле готовы потратить 11,5 миллиона.