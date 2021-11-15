Площадь 1905 года в Екатеринбурге закрыли для строительства ледового городка

В Екатеринбурге закрыли парковку на площади 1905 года. Там начинают возводить ледовый городок.
Работы продлятся больше месяца. Как писала "Областная газета", подрядчиком в очередной раз стало ООО "Айс-проект 2000". За площадку компания получит 24 млн 250 тыс. рублей.
Тема ледового городка 2021/2022 - "Новогоднее царство, Тридевятое государство". На площади вновь установят 50-метровую искусственную ёлку, которую украсят более 5 тысяч разноцветных лампочек. О других элементах городка, читайте тут.
Официальная церемония открытия новогодней площадки запланирована на 29 декабря. Добавим, на время работы новогодней площадки автолюбители не смогут парковать свои автомобили напротив горадминистрации.
Напомним, ледовый городок 2020/2021 в столице Урала (за всё время его работы) посетили 30 тысяч человек, что в 20 раз меньше по сравнению с предыдущим разом. Уменьшение числа посетителей предположительно было связано с тем, что в городке не было горок и развлекательной программы.
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