Стало известно, кто построит главный ледовый городок в Нижнем Тагиле

Винни-Пух будет встречать гостей. Фото: документ.

ООО «Уралстрой-НТ» займётся возведением ледового городка на главной площади Нижнего Тагила. За работы подрядчик получит почти 11,5 млн рублей.

Строительство горок, детских игровых зон, ледовых скульптур и светодиодных конструкций на Театральной площади должно завершиться до 25 декабря. Основной темой новогодней площадки станет 85-летие студии «Союзмультфильм», которое отмечается в текущем году.

Ранее стало известно, что на площади традиционно появятся скульптуры Деда Мороза и Снегурочки. Кроме того, там будут персонажи мультфильмов известной студии - Конёк-горбунок, Шамаханская царица, хозяйка Медной горы и другие. Также в этом году в ледовый городок вернётся движущаяся фигура Бабы-Яги.

"Многие родители, бабушки и дедушки помнят бутафорскую старуху с помелом в руках и вороной на плече, летавшую в 80-е годы в ступе над площадью. Новую кинетическую скульптуру выполнят из пластика и разместят на конструкции между опорами освещения. В ближайшее время тагильские скульпторы приступят к её изготовлению", - рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Добавим, на строительство праздничной площадки отведён почти месяц со дня заключения муниципального контракта, которое намечено на 29 ноября. Кстати, ООО «Уралстрой-НТ» стало единственной организацией - участником аукциона в текущем году.

Напомним, в прошлом году ледовый городок в Нижнем Тагиле был выполнен по мотивам «Сказки о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди». Потратить на него хотели больше 20 миллионов рублей.

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