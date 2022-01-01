Рассказываем и показываем, как выглядит Екатеринбург 1 января

Екатеринбург встретил Новый, 2022 год. Утром 1 января на улицах практически не было ни людей, ни машин. Первыми вышли работники общественного транспорта, а также коммунальщики ради уборки города от мусора. К полудню столица Урала уже начала постепенно возвращаться к жизни.
Фотокорреспондент "Областной газеты" прогулялся по центральным улицам города. Он отметил, что в Екатеринбурге сегодня достаточно чисто, однако местами попадаются переполненные контейнеры.
Ледовый городок на площади 1905 года ожил сразу после открытия. К 10:00 туда потянулись семьи с детьми.
При этом встречаются горожане, которые ещё не покидали центр города после праздничной ночи.
Необычно тихими и спокойными кажутся сегодня все улицы Екатеринбурга. Пока ещё не оживилась улица Вайнера и не заработали торговые бутики.
На городской набережной встречаются одинокие спортсмены-бегуны. А на пруду горожан ждут уточки, которых, возможно, ещё никто не кормил с прошлого года.
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