Рассказываем и показываем, как выглядит Екатеринбург 1 января

Ледовый городок будет принимать гостей ежедневно с 10:00 до 23:00 (предположительно до 17 января). Фото: Павел Ворожцов

Екатеринбург встретил Новый, 2022 год. Утром 1 января на улицах практически не было ни людей, ни машин. Первыми вышли работники общественного транспорта, а также коммунальщики ради уборки города от мусора. К полудню столица Урала уже начала постепенно возвращаться к жизни.

Фотокорреспондент "Областной газеты" прогулялся по центральным улицам города. Он отметил, что в Екатеринбурге сегодня достаточно чисто, однако местами попадаются переполненные контейнеры.

После запусков салютов в городе осталось много мусора. Фото: Павел Ворожцов

В период с 1 по 9 января транспорт будет возить пассажиров по расписанию воскресного дня в стандартном режиме. Фото: Павел Ворожцов

Ледовый городок на площади 1905 года ожил сразу после открытия. К 10:00 туда потянулись семьи с детьми.

Родители и дети берут бублики и идут кататься с горок утром 1 января. Фото: Павел Ворожцов

Ледовый городок закрылся в 5:00 и открылся уже в 10:00. Фото: Павел Ворожцов

При этом встречаются горожане, которые ещё не покидали центр города после праздничной ночи.

Бывает и так: горожанин уснул прямо на ул. Вайнера. Фото: Павел Ворожцов

Необычно тихими и спокойными кажутся сегодня все улицы Екатеринбурга. Пока ещё не оживилась улица Вайнера и не заработали торговые бутики.

На улицах города сегодня утром было очень тихо. Фото: Павел Ворожцов

На городской набережной встречаются одинокие спортсмены-бегуны. А на пруду горожан ждут уточки, которых, возможно, ещё никто не кормил с прошлого года.

Не каждый спортсмен может выйти на пробежку утром 1 января. Фото: Павел Ворожцов

Утки на городском пруду сегодня особенно дружелюбны и готовы приблизиться к каждому, кто проявит к ним интерес. Фото: Павел Ворожцов

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