В ночь на 9 апреля в России завершатся продажи туров с кешбэком

Программу возобновят осенью, в октябре. Фото: Галина Соловьёва

Программа туристического кешбэка завершается досрочно. Не 30 апреля, как планировалось, а в ночь на 9-е число. У россиян есть ещё неделя, чтобы приобрести тур по России со скидкой 20%.

Решение о досрочном завершении проекта принято в связи с тем, что выделенные на программу деньги уже почти израсходованы. С 14 марта туры и проживание в отелях дополнительно приобрели 500 тысяч человек. Спрос по сравнению с предыдущим окном продаж (с 18 января по 28 февраля) вырос в 2 раза, а по сравнению с прошлым годом — в 5 раз.

"Текущее дополнительное окно продаж было запущено как антикризисная мера и стало возможным благодаря решению правительства. После внутреннего перераспределения Ростуризмом на кешбэк были направлены дополнительные средства на поддержку доступных путешествий по стране весной и в начале лета. Также эта мера позволила поддержать бизнес и занятость в отрасли в текущих непростых условиях", — рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Программу возобновят осенью, в октябре. Напомним, что проект предусматривает возврат 20% стоимости тура. В ближайшую неделю можно купить путешествия от 2 ночей с отправлением до 1 июля. Деньги вернутся на карту "Мир" в течение 5 дней.

Добавим, что Свердловская область вошла в топ-15 регионов России по популярности отдыха по программе весеннего туристического кешбэка. Путёвка в свердловские санатории с проживанием, лечением и питанием обойдётся в среднем в 2860 рублей на человека.

В ночь на 31 марта стартовали продажи поездок в лагеря со скидкой 50%. В программу детского кешбэка включились 52 лагеря Свердловской области.

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