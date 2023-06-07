Новый газопровод в Тавде обеспечит газом около 1,3 тысячи частных домов

Программа социальной газификации предусматривает бесплатное подведение газопровода до границ земельного участка. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Тавде сегодня прошел торжественный ввод в эксплуатацию газопровода, построенного в рамках программы социальной газификации, объявленной Президентом России Владимиром Путиным. Новая инфраструктура позволит обеспечить газом почти 1,3 тысячи частных домов на 34 улицах города. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Президентская программа социальной газификации предусматривает бесплатное подведение газопровода до границ земельного участка жителей в уже газифицированных населенных пунктах.

По словам министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова, в Тавде завершились 3 крупных взаимосвязанных этапа газификации. Общая длина инфраструктуры — газопровода высокого давления и распределительных сетей — более 50 километров.

"Примерно 4 тысячи жителей получат возможность сделать свою жизнь более комфортной и уже зимой получать тепло от газового котла, а не от печки. Но подвести газ — это только первый этап. Дальше газ должен зайти в дом. Губернатор Евгений Куйвашев только за последний год принял несколько решений, которые облегчают возможность жителям провести газ в свои дома. Уверен, что уже к концу этого года газификация Тавды будет завершена", — рассказал Николай Смирнов.

По данным главы Тавдинского городского округа Валентина Миронова, до конца 2024 года должно быть газифицировано еще 4,9 тысячи домовладений.

Генеральный директор АО "Регионгазинвест" Александра Короткова добавила, что за два года компания должна возвести в муниципалитете 199 километров газопроводов. Значительная часть уже построена. В ближайшее время планируется запустить газ в 50 домовладений.

Напомним, по поручению губернатора Евгения Куйвашева создана интерактивная карта социальной догазификации. Она размещена на региональном портале по технологическому присоединению к сетям Свердловской области и позволяет проверить, когда планируется подключение дома к газу. На портале зарегистрированы все администрации муниципалитетов, которые в десятидневный срок рассматривают заявки на газификацию от газораспределительных организаций.

Ранее Евгений Куйвашев повысил суммы компенсации за газификацию. В зависимости от имущественного положения свердловчан сумма может составлять от 100 до 250 тысяч рублей. Также губернатор расширил число категорий людей, которые могут получить компенсацию. Теперь субсидии на выполнение работ по газификации частных домовладений предоставляются многодетным, малоимущим семьям и одиноким гражданам, бюджетникам, живущим в сельских территориях, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий и другим категориям. Компенсацией можно покрыть до 90% затрат на подключение дома к газопроводу.

Ранее "Областная газета" писала, что в селе Полдневая запущен новый газопровод.

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